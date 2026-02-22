アイドルグループ・NMB48元メンバーでタレントの「みるきー」こと渡辺美優紀さん（32）が2026年2月14日、自身のインスタグラムを更新。肩出しニットワンピース姿を披露した。「私の愛情届きましたか？」渡辺さんは、「Happy Valentine's day」「私の愛情届きましたか？」とつづり、ニットのワンピース姿でソファに座ったショットを含む4枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、薄ピンクのニットワンピースを着用。ワン