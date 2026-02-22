「加冠の儀（かかんのぎ）」と呼ばれる日本古来の成人式が22日、北九州市で行われました。北九州市の小倉城庭園で行われた「加冠の儀」には、今年度20歳の女性10人が参加しました。参加者たちは「水干（すいかん）」と呼ばれる装束に着替え、大人の証しとなる「烏帽子（えぼし）」を授かりました。「加冠の儀」は本来、男性の成人を祝う儀式ですが、小倉城庭園では毎年、女性の参加者を募って、3月3日のひな祭りを前に行っています