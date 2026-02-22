国内有数のカルスト台地・北九州市の平尾台で、春の訪れを告げる恒例の「野焼き」が行われました。北九州市小倉南区の平尾台では、22日午前10時半から枯れ草に火が付られ、野焼きが始まりました。平尾台の野焼きは、景観の維持や害虫の駆除、山火事の防止などを目的に毎年この時期に行われていて、ことしは、地元の住民や警察、消防など約280人が参加しました。野焼きが行われたのは約340ヘクタールの範囲で、炎が草原を焦が