◆米女子プロゴルフツアーホンダＬＰＧＡ最終日（２２日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、首位と３打差の３位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）は２イーグル、２バーディー、ホギーなしの６６で通算２３アンダーと伸ばしたが、世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）に１打差で敗れた。ティティクルはツアー通算８勝目を挙げ、賞金２７万ドル（約４１８５万円）を獲得。２位