秋田朝日放送 秋田市で、秋田公立美術大学の学生たちが作った多彩なジャンルの作品の販売会が開かれました。 様々な形の陶器や竜をイメージしたグラスなどが並ぶこの販売会は、秋田公立美術大学の学生たちの作品を通してアートやデザインをより身近に感じてもらおうと開かれました。 秋田市で２１日と２２日に開かれたこの販売会の特徴は作者である学生と実際に会話をして作品について解説してもらえることで