第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する佐野日大（栃木）のグラウンドに、頼もしい“スーパーバイザー”が現れた。ＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）が２２日、３９人の部員に聖地で戦う心得を伝授した。孫である中村盛汰主将（２年）が一昨年春に入学したことをきっかけに、麦倉洋一監督（５４）が指導を依頼。折りを見てグラウンドに足を運んで