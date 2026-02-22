◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人の田中将大投手が今季初実戦で好投した。楽天時代のチームメートで先発して２回パーフェクトに抑えた則本昂大投手に代わり３回から登板。力強い直球、キレのある変化球で２回打者６人をパーフェクトに抑えた。阿部監督は「去年の今頃とはね、見違えるほど違いますし、素晴らしかったですね」と絶賛。昨年との大きな違いは「球威ですね」とうなった。