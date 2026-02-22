◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第３節水戸１―１（ＰＫ５―３）千葉（２２日・Ｋｓスタ）２０００年のＪリーグ加入以降、初めてＪ１クラブとして新シーズンを迎えている水戸が、ホーム開幕戦で千葉に１―１で迎えたＰＫ戦の末に勝利（５〇３）した。＊＊＊昇格組同士の一戦は、イエローカード８枚が飛び交う“乱戦”となった。前半で千葉に２枚、水戸に１枚が提示されると、後半はさらに荒れ模様に。同