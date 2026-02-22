◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人がオープン戦２試合目で初勝利を挙げた。先発の則本昂大投手は楽天から移籍後初実戦。２回打者６人パーフェクトと圧巻の投球を披露した。阿部監督は「さすがのピッチングだなっていうのは感じました。ストライク先行できていたし、確認することも確認しながら投げてたのかなっていうのも分かりました」とうなった。昨年まで２年間はリリーフを務めたが、巨人では長年経験