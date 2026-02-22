東京都青梅市で、春の訪れを感じてきました。福山佳那 気象予報士「梅のいい香りがしますね！」2月21日から梅まつりが開催されています。最近、暖かいので咲き進みそうですね。今年は例年より少し早く、早咲きのものは見頃をむかえているそうです。実はここ、かつては「日本一の梅の里」と呼ばれながら、ある悲劇を乗り越えた場所なんです。吉野梅郷商店会鈴木宗さん「木を切ったのは今でも覚えていますけど、あれは見てい