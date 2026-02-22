ミラノ・コルティナオリンピックは２１日、スピードスケート女子マススタートが行われ、日本勢では佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１５位だった。マススタートはリンク１６周の長丁場。女子の佐藤は体力を温存し、最後のスプリントで勝負するとプランを立てていた。序盤はイメージ通り好位置につけていた。しかし、ラストスパートで集団からうまく抜け出せず、メダル争いに絡めなかった。最後の五輪と腹をくくって臨んだ今大会。「消化