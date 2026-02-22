◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日（2026年2月22日）日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が22日、大会閉幕を前にミラノ市内で会見し、因縁深いスノーボード界のレジェンドに感謝の意を表明する場面があった。今大会の日本勢は歴代最多タイの金メダル5個を含む、過去最高の計24個を獲得。このうち金メダル4個を含む計9個が、スノーボード勢による獲得だった。本格的に競技が始まった今月7日の第2日、男子ビッグ