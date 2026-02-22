最終ラウンド、16番でバーディーパットを外した岩井千怜。通算23アンダーで2位＝サイアムCC（共同）【パタヤ（タイ）共同】米女子ゴルフのホンダLPGAは22日、タイ・パタヤのサイアムCC（パー72）で最終ラウンドが行われ、首位と3打差の3位で出た岩井千怜は2イーグル、2バーディーの66で回り、通算23アンダーの265をマークしたが、トップに1打及ばず2位となった。68で回った地元タイのジーノ・ティティクルが逃げ切り、賞金27万