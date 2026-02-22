【ミラノ＝船越翔】宇宙分野での国際協力に取り組む国連宇宙部のアーティ・ホラマイニ部長が２０日、今月２４日からの訪日を前にオンラインで本紙の単独インタビューに応じた。急増する宇宙ごみの除去に関する国際ルール策定の必要性を訴え、日本が議論を主導することに期待感を示した。ホラマイニ氏は、宇宙ビジネスの拡大に伴い、ロケットの残骸などの宇宙ごみが増え続ける状況に懸念を示し、「人工衛星などに衝突するリスク