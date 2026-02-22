米国のスティーブン・スピルバーグ監督（79）が、米カリフォルニア州で導入が現実味を帯びてきた超富裕層を対象とした「富裕税」から逃れるため、ロサンゼルスからニューヨーク州マンハッタンに移住したと報じられた。ロサンゼルス・タイムズ紙によると、スピルバーグ監督と妻で女優のケイト・キャプショーは、セントラルパーク・ウェストにある著名人が多く暮らす高級アパートに引っ越し。1月1日に正式にニューヨーク州民になった