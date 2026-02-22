きょう2月22日はにゃんにゃんにゃんで猫の日ということで、あるランキングで全国1位になった看板猫のすごさを探りました。旅行情報サイト「じゃらんニュース」の「会ってみたい！宿の看板猫ランキング2026」。1位に輝いたのは…。栃木・那須塩原市のこだまの湯「山口屋旅館」。明治初期創業の源泉掛け流しの老舗温泉宿です。中では早速猫たちがお迎えしてくれました。その中の1匹・みみたん（9カ月）。圧倒的な人気でトップになっ