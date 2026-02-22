2月22日（現地時間21日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、ホームのスムージーキング・センターでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に126－111で勝利し、連敗を2で止めた。 この日のペリカンズは、ベンチスタートのジョーダン・プールが5本の3ポイントシュートを沈めてチーム最多の23得点に5アシスト、ザイオン