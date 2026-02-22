元プロボクサーの亀田興毅（39）が2月16日、Instagramを更新。自身の体型の変化についての動画を公開した。 【画像】「もはやグラビアアイドル」覆面女子プロレスラー、ビキニ姿でプール満喫”マスク外した素顔”をフォロワー絶賛 亀田は現役を引退してから体型が変わっていない理由について尋ねられると「よく言われますね」と前置きし、現在も現役時代の60kg代をキープしていることを報告