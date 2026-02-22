深夜3時33分にテレビを付けると、砂嵐の中から男が"問いかけ"てくる…。【漫画】本編を読む／あと何年生きたいですか…？あなただったらどちらを選ぶだろうか――このまま50年生きるのか、それともこの先の幸せをすべて詰め込み50歳まで生きるのか。三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんによるショートホラー「あと何年生きたいですか」は、都市伝説を入り口に、介護に追い詰められた女性の心情を静かに描き出す作品である。読者からは