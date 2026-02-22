◇練習試合オリックス9―6JR九州（5回表終了降雨コールド）（2026年2月22日SOKKEN）春季キャンプ中に右足首の違和感を発症していたオリックス・太田が、JR九州との練習試合で今春初実戦に臨んだ。「4番・指名打者」で出場。初回1死一、三塁では中堅への鋭いライナーで犠飛を記録すると、3回先頭でも四球を選ぶなど格の違いを示す内容。2打席限りでベンチに退いた。「ちょっと（球を）見過ぎた部分もある。まだまだここ