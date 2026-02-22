イタリア・コルティナダンペッツォ市内に掲げられた五輪とパラリンピックのモニュメント＝1月（共同）【ミラノ、ウィーン共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式をボイコットする動きが欧州で出始めた。国際パラリンピック委員会（IPC）が、ウクライナ侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシ選手に出場権を付与したことが理由。閣僚級の不参加を決めたEUは各国閣僚らに同調を求めており、不参加がさらに広がる可能性