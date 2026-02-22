【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は２０、２１日、開催中の第９回党大会で、過去５年間の活動に関する総括報告を行った。報告では新たな闘争戦略が示され、実現のための課題が提示されたという。詳細は明らかになっていない。党大会には約５０００人の代表者が参加し、報告を「飛躍的な発展、急速な変化、大きな進歩へとつなげる革命的な闘争指針だ」と支持した。