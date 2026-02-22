被爆者団体「長崎県被爆者手帳友の会」は22日、核兵器廃絶を訴えるため米国に渡航した代表団の報告会を長崎市の長崎原爆資料館で開き、被爆者で医師の朝長万左男会長（82）が核保有国間での「対話と信頼醸成」の必要性を強調した。渡米した被爆者や2、3世らが約40人を前に成果を伝えた。朝長さんは非人道性の認識を共有できた一方、廃絶の難しさも実感したとし「現実を見ながら、どう核兵器国に迫っていくかを考えないといけな