グラビアアイドルとしても活躍中の女優菊地姫奈（21）が、22日までにインスタグラムを更新し、美しいランジェリーショットを公開している。発売中の「週刊プレイボーイ」の表紙を飾っていることやグラビア掲載、さらにデジタル写真集「夢は終わらない」の発売を告知。これに合わせて、ピンクやベージュ、花柄の下着姿の写真をアップしている。いずれも、たわわで美しいバストが強調されたセクシーショット。ヌーディーなカラーの下