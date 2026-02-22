ミラノ・コルティナ五輪カーリング男子決勝で英国を下し金メダルに輝いたカナダに対する批判が続いている。カナダは決勝で英国を９─６で退けて、２０１４年ソチ五輪以来の金メダルを獲得した。一方で、１次リーグのスウェーデン戦で、マーク・ケネディがストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」を犯したとスウェーデン側が主張。ケネディは否定したが、カーリングにあるまじき口論となったことが話題となった。その後、