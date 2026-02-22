チェコのサトリアに注目の声3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチェコ代表は22日、宮崎・都城でロッテと練習試合を戦った。2番手で登場したオンジェイ・サトリア投手の好投が話題になっている。サトリアは前回大会の野球日本代表「侍ジャパン」戦に先発。120キロ台の直球とチェンジアップを駆使し、大谷翔平投手（ドジャース）から空振りを奪い話題になった。本職はチェコ国内で電子技師として