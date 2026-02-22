韓国・大邱にある人気パン屋さん【BOMILLDANG（ボミルダン）】と、@dayofme0607さんが手掛ける【tal. by yumi.（タル バイ ユミ）】がコラボしたファッション小物が【しまむら】にて発売中。2WAYバッグやフラットシューズなど、取り入れるだけで気分が上がりそうなアイテムを、次のしまパトでゲットして。 刺繍デザインが可愛いまんまるポーチチャーム 【しまむら】「チャーム」\979（税込） こ