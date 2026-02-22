山本理仁は今季5ゴール目をマークベルギー1部シント＝トロイデンのMF山本理仁が現地時間2月21日、リーグ第26節のデンデル戦で今季5ゴール目をマークした。地元メディア「HLN」は「見事なシュートで決めた」と伝えた。シント＝トロイデンは前節の結果を受けて、2009-10シーズン以来、16シーズンぶりのプレーオフ1進出が決定。DMM.comが経営権を取得して以降では、初めての快挙となった。今節は最下位に沈むデンデルと対戦。開