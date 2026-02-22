◆練習試合オリックス―ＪＲ九州（２２日・ＳＯＫＫＥＮ）＝５回表終了後降雨ノーゲーム＝オリックス・山中稜真捕手（２５）が、一塁の定位置争いに参戦した。２２日、練習試合・ＪＲ九州戦（ＳＯＫＫＥＮ）に「７番・一塁」で先発。１―４の初回、２死満塁で相手左腕の初球を振り抜き、右中間に一時逆転のグランドスラムを運んだ。「チャンスだったので思い切って。最高の結果になった」。同点に追いつかれた直後の３回には勝