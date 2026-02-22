◆練習試合オリックス９―６JR九州＝５回表終了後、降雨ノーゲーム＝（２２日・SOKKEN）オリックス・太田椋内野手が、２６年初実戦で不安を一掃した。宮崎キャンプの第１クール中に右足首の違和感を訴え、別メニュー調整が続いていた正二塁手は２２日、練習試合・ＪＲ九州戦に「４番・ＤＨ」で先発。初回１死一、三塁で中犠飛を放つと、３回先頭では四球を選んだ。「これくらい（の時期）から出たいという感じだったので、良か