◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）２２日にデビュー２０周年を迎えた、沖縄出身の４人組ロックバンド「かりゆし５８」が、この日の大阪マラソンを盛り上げた。ギターの新屋行裕（４４）とドラム・パーカッションの中村洋貴（４４）がフルマラソンを完走。５時間１５分２３秒で走った新屋は「自己記録を３０分更新したので、すごくいい日でした」と