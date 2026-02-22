22日未明、千葉県睦沢町の住宅で火事があり、焼け跡から3人が遺体で見つかりました。警察などによりますと、22日午前3時過ぎ、千葉県睦沢町にある住宅の住人から119番通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、住宅と倉庫が全焼したほか、車4台などが焼けたということです。また、焼け跡から3人が遺体で見つかりましたが、この家に住む60代の女性、小学生の女児2人のあわせて3人と連絡が取れておらず、見つかっ