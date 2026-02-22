日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２２日、ミラノ・コルティナ五輪の総括記者会見を行った。日本選手団はここまで金メダル５個を含め、歴代最多となる２４個のメダルを獲得。２２年北京五輪の１８個を６つ上回るメダルラッシュで冬季五輪通算メダル１００個に到達している。入賞総数も４８と過去最多で、日本選手団の伊東秀仁団長（６４）は「選手たちの活躍に感謝の気持ちでいっぱいです。大きな感動と勇気をもらえた」と