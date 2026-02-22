◇練習試合ヤマハ3―0広島2軍（8回降雨コールド）（2026年2月22日天福球場）昨年の社会人野球日本選手権大会で優勝したヤマハが22日、広島2軍との練習試合を3―0で制した。先発した入社5年目の右腕・金原祥太投手（26）が6回を投げ、4安打無失点、8奪三振と好投。打っては土山翔生内野手（23）が3安打の活躍を見せた。「球数が60〜80球と決められていたので、5回は投げきりたい思いがあった。前回10日の紅白戦ではバッタ