「江戸川大賞・Ｇ１」（２２日、江戸川）平本真之（４１）＝愛知・９６期・Ａ１＝に不気味なムードが漂っている。茅原悠紀（岡山）のフライングがあった準優１２Ｒでは、３コースから強気にまくっていき、１周２マークでは３艇を先に回してから最内を鋭く差して１着。足は平凡だが流れの良さは光っている。「稲田（浩二＝兵庫）選手にはだいぶ行かれたし、余裕は全くない。優勝戦メンバーと比べると確実に６番目」と苦笑い。