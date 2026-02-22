「江戸川大賞・Ｇ１」（２２日、江戸川）堂々の予選トップ通過を果たして、優勝戦のポールポジションを狙った茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝だったが、準優１２Ｒでプラス０１の痛恨の勇み足。これで半年間Ｇ１、Ｇ２に出場できなくなった。ただ、あっせんは４月１６日が最終日の福岡周年までなので、ＳＧ・オールスター（５月２６〜３１日・浜名湖）はセーフ。「フライングだとは全く思わなかった。江戸川は怖い。