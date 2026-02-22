フランス代表に新たな指揮官の就任が濃厚となっている。フランスは2012年から元フランス代表のディディエ・デシャンが監督を務めており、2016年のEUROで準優勝、2018年のロシアW杯で優勝と好成績を収めている。そんなデシャン監督は昨年の1月に2026W杯後に代表を離れると発表した。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、元フランス代表のジネディーヌ・ジダン氏がレ・ブルーの新指揮官になるこ