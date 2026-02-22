マンチェスター・シティを除く上位勢が苦しむ中で、好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。彼らのターニングポイントは監督の交代で、マイケル・キャリック体制となってからは勝ち点を稼ぎ続けている。ルベン・アモリム体制では連勝もままならなかったチームだが、現体制では人が変わったかのように選手たちが躍動している。3バックから4バックに変更したのも一因で、シティやアーセナルといった上位勢をリーグ戦で下し