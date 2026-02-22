ブンデスリーガ第23節バイエルン対フランクフルトの一戦は3-2でホームチームの勝利となった。フランクフルトはPKを含む2ゴールで絶対王者を追い詰めたが、バイエルンはアレクサンダル・パヴロヴィッチとエースであるハリー・ケインに2ゴールが生まれ、勝ち点3を積み上げた。リーグ戦では独走状態となっており、2位ドルトムントとの勝ち点差は12となっている。ただ、気になる点もあり、それが負傷交代となったアルフォンソ・デイヴ