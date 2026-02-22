◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節C大阪1―2広島（2026年2月22日ヨドコウ桜スタジアム）C大阪は広島に終始試合を支配されて後半10分に失点。0封負けが頭をよぎるアディショナルタイム5分、ペナルティーボック内のFW櫻川ソロモン（24）がゴールに背中を向けながら右足でボールを浮かすと、そのままオーバーヘッドキック。ゴール左隅に吸い込まれる劇的な同点弾となった。しかし、このゴールが実らず