◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節千葉１―１（ＰＫ３―５）水戸（２２日・Ｋｓスタ）千葉はアウェーで同じく昇格組の水戸と対戦し、１―１（ＰＫ３―５）で０９年１１月２２日（ＦＣ東京戦２〇１フクアリ）以来のＪ１の舞台での勝利とはならなかった。これでリーグは開幕から３連敗（ＰＫ戦含む）となった。試合後の会見で小林慶行監督は「自分たちが質を上げていきたいところでの課題が明確になった。ボールを前進