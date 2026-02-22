◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）オリックス・宮城大弥投手（２４）が２２日、“初戦”を終え「ピッチクロック」への課題を口にした。降雨の中、６点リードの５回から３番手として登板。先頭から連打を許し無死一、二塁とするも、後続を２者連続の空振り三振に斬る。２死満塁としてからは内角低めへのスライダーで正木のバットに空を切らせ、