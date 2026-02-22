◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）ジブチのイブラヒム・ハッサン（２９）が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝。平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が２時間６分１４秒で日本人トップ５位だった。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すことを宣言していた吉田響（２３）＝サンベルクス＝は有言実行で、超積極的なレースを展