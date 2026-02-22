声優の松原大典さんと高杉薫さん自身のＸを更新。結婚したことをを公表しました。 【写真を見る】声優【 松原大典 ♥ 高杉薫 】結婚を発表「互いを支えあいながら、温かい家庭を築いていけたら」Ｘでは、松原大典さんと高杉薫さんの直筆の署名を添えて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、私たち『松原大典』と『高杉薫』は本日入籍いたしましたことをご報告させていただきます。」と、報告。続けて「まだま