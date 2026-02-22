22日、掘った穴の深さを競うという珍しい大会が熊本市の河川敷で開かれました。 この「穴掘り大会」は地元の商工会などで作る実行委員会が主催したもので、今年で8回目です。 今年は3つの部門合わせて65チーム約300人が参加しました。大人の部には前回大会の優勝チームに、筋骨隆々のユーチューバーチーム、そして穴掘りの全国大会で現在4連覇中の埼玉県のチームなど 穴掘りの猛者た