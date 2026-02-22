オープニングはコストナーさんミラノ・コルティナオリンピックは２１日、フィギュアスケートのメダリストらによるエキシビションが行われた。日本勢はペアで金メダルを獲得した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）、男子で銀の鍵山優真（オリエンタルバイオ）、銅の佐藤駿（エームサービス）、女子で銀の坂本花織（シスメックス）、銅の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が華麗な演技を披露した。オープニングには地