日本オリンピック委員会は２２日、この日閉会式を迎えるミラノ・コルティナ五輪の閉幕前記者会見をミラノ市内で開いた。ＪＯＣの橋本聖子会長が会見し「予想を上回る２４個の過去最高のメダルを獲得していただき、選手の頑張りはもとより、支えてくれた監督コーチ、関係者のみなさまに心から感謝申し上げたい」と語った。橋本会長によれば、今五輪における国内からの反響は予想以上だったという。ＪＯＣとして公式ＳＮＳでは、