¡ØÎø¥Õ¥ì ¡ÁÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Á¡Ù¡Êº°Ìî½á¡§¸¶°Æ¡¢SORAJIMA¡¦Minto Studio¡§À©ºî/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÎø¥Õ¥ì ¡ÁÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÀ¤è½¤Ï¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¡¢¿Í¤È¤Î¿¼¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ë²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤ò°¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎø°¦¤ò±ó¤¶¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¶õ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ó¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê