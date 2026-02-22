メ～テレ（名古屋テレビ） 人気パティシエが監修する三重県の洋菓子店で、地元高校生考案のスイーツが期間限定で販売されています。 販売するのは、三重県多気町にある商業リゾート施設「VISON」内の辻口博啓シェフが監修する洋菓子店です。 22日午後、「三重県高校生スイーツコンテスト」で入賞した地元・相可高校の女子生徒2人が辻口シェフの見守るなかエクレアを作りました。 三重県産のカボ