メ～テレ（名古屋テレビ） 三連休中日の22日、東海地方は高気圧に覆われて季節外れの暖かさとなりました。 「午後2時半の名古屋・栄です。日向に立つと暖かさを感じます。服装選びに困る暖かさです」（羽島有哉記者） 名古屋・栄では、休日を軽装で過ごす家族連れらの姿が見られました。 最高気温は19.8度と4月中旬並みの暖かさとなりました。 「びっくりするくらい暖かい。コート持ってきたが脱いだ」 Ｑ